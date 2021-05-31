Из обычной веревки делаем для зеркала оригинальную раму. Смотрится стильно и красиво

Любите мастерить и хотите украсить свое жилище? Или у вас нет никакой идеи, как разнообразить интерьер? Тогда эта статья как раз для вас. Ознакомьтесь с инструкцией и придайте старому зеркалу недорогой, но очень эффектный вид. Подробнее об этом – далее.

Что вам может понадобиться для работы?

Вам будет нужно старое настенное зеркало. Также потребуется наждачная бумага средней зернистости, распылитель, зубочистка, эпоксидная смола, изоляционная клейкая лента и клей. Для рамки потребуется натуральная джутовая или сизалевая веревка.

Подготовка

В первую очередь осторожно извлеките зеркало из деревянной рамки. Ее нужно будет тщательно отшлифовать наждачкой. Главное, чтобы была удалена глянцевая отделка.

Если извлечь его из рамы не представляется возможным, зеркальную поверхность, чтобы не повредить во время шлифования, по краям заклейте изоляционной лентой.

Что делать дальше?

На данном этапе при помощи клея к внутренней части зеркальной поверхности, оклеенной изолентой, и рамки крепится веревка. Предварительно поверхность при помощи распылителя смочите обычной водой.

В этом же месте зубочисткой нанесите эпоксидную смолу тонким слоем. После выполнения этих действий прижмите веревку. Ее подержите в течение нескольких минут. Когда эпоксидная смола застынет, подобным образом зафиксируйте веревку на других участках рамки.

Работать будет удобнее небольшими секциями по 40 мм. Чтобы каждый раз не зажимать приклеиваемую веревку вручную, надежно зафиксируйте ее изолентой и приступайте к следующим участкам. Ленту можно будет потом снять, когда полностью застынет эпоксидная смола. Когда окружность зеркала будет полностью обклеена, начинайте следующий виток. Приклеивать его нужно таким же образом, как и первый.

В итоге у вас должно получиться несколько рядов. Важно, чтобы между ними не было зазоров, иначе слой изоленты будет просвечивать.

Когда изделие будет полностью обмотано, веревку аккуратно обрежьте и зафиксируйте ее торец эпоксидной смолой в том месте, где он не будет виден. Например, с боковой или верхней стороны.

Завершающий этап

Теперь зеркало остается оснастить винтовыми глазками и повесить. На стену монтируется декоративный лодочный кнехт, который придаст вашему изделию дополнительный морской колорит.

Обвяжите его в виде узла.

Два торца веревки протяните к зеркалу и зафиксируйте с двух его сторон.

Стоит отметить, что это декоративный способ монтажа. Висеть зеркало должно при помощи его штатных крепежей, а потому предварительно подготовьте место на стене.