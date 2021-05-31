 

Физическая активность благотворно влияет на академическую успеваемость у детей

31.05.2021, 18:34, Разное
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Студенты педагогического факультета Кембриджского Университета воспользовались результатами национального когортного исследования, в котором участвовали англичане, родившиеся в с 2000 по 2002 год. Они проанализировали сведения об успеваемости, эмоциональной устойчивости, социальном благополучии и физической активности более 4 тысяч участников, собранные в возрасте 7, 11 и 14 лет, включив в исследование многочисленные результаты тестов и опросов учителей.

Статистический анализ проводился в несколько этапов, и первым делом молодые ученые оценили связь между физической активностью и самоконтролем. В целом, у всех школьников, которые посещали спортивные секции, было меньше проблем с поведением, у них реже случались перепады настроения и эмоциональные всплески.

Авторы исследования также подтвердили косвенную связь физической активности с успехами в учебе, причем природа этого влияния отличалась в разных возрастных группах. Так, у младших школьников, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, на успеваемость в учебе в большей степени влиял контроль над своими эмоциями, в то время как начиная с 11 лет становится сильнее связь с улучшением поведения.

Когда ученые скорректировали данные с учетом социально-экономического фактора, то есть уровня жизни школьников, эта связь стала слабее. У детей из неблагополучных семей, которые занимаются спортом, оказалось больше проблем с эмоциональной регуляцией и поведением, чем у их более обеспеченных сверстников. Авторы исследования отметили также, что у таких школьников гораздо меньше возможностей для посещения спортивных секций и клубов. Однако у этой группы детей успеваемость в учебе была выше по сравнению с другими школьниками из семей с низкими доходами.

Ученые считают, что эти результаты наглядно демонстрируют, насколько физическая активность в раннем детстве способствует развитию таких качеств, как терпение, ответственность за свои поступки, умение работать в команде. «Даже возможность бегать на улице с друзьями имеет огромное значение для развития ребенка», — подчеркнули авторы исследования.



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