Ученые: Вакцинация усиливает приобретенный естественным образом после COVID-19 иммунитет

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние вакцинации на организм людей, переболевших перед процедурой COVID-19. Выяснилось, что прививка помогает сделать уже сформировавшийся после перенесенной болезни естественный иммунитет еще сильнее.

К исследованию ученые, представляющие Рокфеллеровский университет (Нью-Йорк, США), привлекли 63 человека, которые переболели COVID-19 еще весной прошедшего года. Проведя первоначальный анализ крови на антитела, медики отметили, что данные изменчивые молекулы эволюционировали и смогли обеспечить достаточно сильную сопротивляемость к последующему заражению SARS-CoV-2 – настолько сильную, что свойство их иммунитета противостоять в дальнейшем вирусу оставалось актуальным по меньшей мере год. При этом примечательным является тот факт, что сила иммунной системы позволила участникам научной работы не заразиться даже новыми, более опасными штаммами коронавируса. Тем не менее, 26 человек из вышеуказанной группы дополнительно прошли вакцинацию от COVID-19 с применением препаратов Pfizer или Moderna. Проведенное после этого тестирование продемонстрировало, что вакцины существенно усилили уже сформировавшиеся естественным образом антитела, продуцируемые В-клетками (клетками памяти) иммунной системы.

“Эта группа людей выработала антитела, которые исключительно устойчивы к наиболее распространенным вариантам SARS-CoV-2, таким как те, которые впервые были выделены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке”, – заверили авторы исследования. Таким образом, по словам ученых, полученная людьми вакцина стала неким дополнительным активатором уже приобретенной защиты. Материалы научной работы были опубликованы на ресурсе Rockfeller.edu.

Источник: www.interfax-russia.ru