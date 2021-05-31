Стерненко обжалует приговор в Верховном суде

“Думаю, прокуроры [генпрокурора Украины Ирины] Венедиктовой подадут жалобу тоже, и будут настаивать на 7,3 годах лишения свободы с конфискацией”, – добавил он.

Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу також, і наполягатимуть на 7.3 роки ув‘язнення з конфіскацією

— Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021

В пресс-службе Одесской прокуратуры “Ґратам” сообщили, что пока рассматривают вопрос подачи кассационной жалобы.

Одесский апелляционный суд сегодня снял обвинения со Стерненко и другого фигуранта – Руслана Демчука по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и признал виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла о хранении патрона калибра 5.45 мм, который нашли у него во время обыска. По версии суда, хранение патрона представляло опасность, поскольку Стерненко принимал активное участие в акциях протеста. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и предположил, что “было бы 15 патронов, дали бы 15 лет”.

В своем канале в Telegram он также перепостил текст волонтера Романа Синицына, в котором подчеркивается, что дело не закрыто, и Стерненко останется в “подвешенном состоянии”. “Есть еще суд по самообороне, и как только будет “политическая воля”, – Сергей поедет уже на реальный срок, условный изменят на отбывание реального”, – написал Синицын.

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил одесского активиста Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении Щербича. Такой же срок получил и Демчук.

Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

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