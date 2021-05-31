Членом набсовета НАК “Нафтогаз України” стала замглавы Офиса президента Свириденко

Отмечается, что Свириденко избрана в набсовет “Нафтогазу” как представитель государства сроком не более одного года.

Ранее, 19 мая Кабмин объявил конкурс на должности четырех независимых членов набсовета “Нафтогазу”. Этим же распоряжением Кабмин продлил на год полномочия пятерых членов набсовета – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко.

Полномочия шестого члена набсовета, гражданина США Роберта Бенша, который был назначен в качестве представителя государства, прекратили досрочно. Вместо него и избрана Свириденко.

Как отмечается на сайте президена Украины, Свириденко – магистр по специальности “Менеджмент антимонопольной деятельности”, она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет.

С 2015 года Свириденко работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации (ОГА), а с июля по декабрь 2018-ого исполняла обязанности главы ОГА. В сентябре 2019 года Свириденко назначена замминистра, а с июля 2020-го – первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В конце прошлого года Свириденко назначена замглавы ОПУ.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее набсовет “Нафтогазу” согласился продолжить работать с Витренко.

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