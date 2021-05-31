 

Боевики на Донбассе заминировали окрестности Майорска – штаб ООС

31.05.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оккупанты применили запрещенные Женевской конвенцией мины ПОМ-2. Минирование проводили с помощью ручных противотанковых гранатометов, указали военные.

“Наемники РФ совершили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорск со стороны населенного пункта Шахты 6-7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка”, – рассказали в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1128888400937108

Украинская сторона задокументировала факт минирования и проинформировала о нем ОБСЕ.

Контекст:

В воскресенье, 30 мая, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня. С начала текущих суток штаб ООС зафиксировал пять нарушений режима перемирия, потерь среди состава ВСУ нет. 

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Первые вакцины от COVID отправили во все страны ЕС одновременно

25.06 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

18.12 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

20.07 / Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

13.10 / Захарова рассказала о закулисье 11-часовых переговоров по Карабаху

23.07 / Госдума продлила «дачную амнистию»

19.12 / Собчак и Водонаева назвали «Дом-2» эпохой

11.02 / Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте

30.04 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

27.05 / В Японии не исключили появления “олимпийского” штамма коронавируса после Игр в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика