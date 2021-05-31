Боевики на Донбассе заминировали окрестности Майорска – штаб ООС

Оккупанты применили запрещенные Женевской конвенцией мины ПОМ-2. Минирование проводили с помощью ручных противотанковых гранатометов, указали военные.

“Наемники РФ совершили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорск со стороны населенного пункта Шахты 6-7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка”, – рассказали в штабе ООС.

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Украинская сторона задокументировала факт минирования и проинформировала о нем ОБСЕ.

Контекст:

В воскресенье, 30 мая, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня. С начала текущих суток штаб ООС зафиксировал пять нарушений режима перемирия, потерь среди состава ВСУ нет.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

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