Стало известно, когда состоится следующий саммит Украина – ЕС

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31.05.2021, 18:30, Новости дня
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“На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина – ЕС состоится 12 октября 2021 года”, – написала Мезенцева.

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

В итоговом заявлении саммита Украина – ЕС, который состоялся в Киеве 8 июля 2019 года, также было отмечено, что ЕС решительно осуждает “очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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