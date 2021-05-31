 

В Украине хотят штрафовать студентов за плагиат в рефератах и курсовых

31.05.2021, 18:30, Новости дня
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Законопроект подали нардепы от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Лукашев и Татьяна Плачкова, а также представитель “Слуги народа” Евгений Багар.

Авторы законопроекта заявили, что в Украине есть проблема с выдачей студентами академических текстов других лиц за собственные результаты учебной и научной деятельности. Поэтому нардепы предложили установить для студентов наказание в виде шрафов:

за плагиат академических текстов – в размере от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 5100 грн);
за повторное нарушение в течение года – от 500 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 грн  до 17 тыс. грн).

При этом стипендия для студентов в Украине варьируется от 490 грн до 2720 грн, согласно данным Минобразования.

Сейчас законопроект находится на стадии ознакомления в профильном комитете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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