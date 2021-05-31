Европейские контрабандисты массово отказываются везти товар через Белоруссию

Три из пяти крупнейших международных контрабандистских картеля заявили о введении запрета на провоз товаров через территорию Белоруссии.

В ближайшее время на российских прилавках появятся польские и литовские креветки.

– Мы не можем возить свой груз через страну, которая пренебрегает свободами и правами человека. Это infamita [бесчестие – прим. ред.], нас за это проклянут наши внуки. Уже завтра наши сыры и вина поедут не через Гомель, а через Каунас. Пусть Ромео Протаселли [имеется в виду арестованный в Белоруссии Роман Протасевич – прим. ред.] знает, что семьи Калабрии и Апулии молятся за него Санта Марии, – заявил босс Коза Ностры Марио Карбоне.

– Русские привыкли к белорусским креветкам, гомельскому каберне и бобруйской моцарелле. Теперь придётся отвыкать. Польские креветки в среднем вдвое мельче и в полтора раза дороже. Пусть знают, какова цена поддержки режима сумасшедшего диктатора, – заявил официальный представитель кубинской мафии Хуан Контрерас.

МИД России заявил контрабандистам протест и пообещал сурово наказать их за этот демарш. Как сообщает неназванный источник в полиции, в ближайшие дни пройдут обыски в московских офисах Коза Ностры, Ндрангеты и других итальянских мафиозных организаций.

Официальный представитель японской Якудзы отказался комментировать ситуацию, заявив, что решение о транзите через Белоруссию будет принято на всеяпонском собрании оябунов, которое состоится в Киото в конце июня.

—