 

Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы

31.05.2021, 18:12, Разное
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Несмотря на предупреждения климатологов, геологоразведка в Баренцевом море продолжается. Компания Aker BP готовится к бурению на участке Стангнестинд всего в нескольких километрах от норвежско-российской границы.

By  Atle Staalesen   мая 31, 2021

Буровая установка Deepsea Nordkapp направляется к участку Стангнестинд в Баренцевом море.

В конце мая полупогружная буровая установка Deepsea Nordkapp начала переход на точку бурения в самой восточной части норвежского шельфа. У Aker BP большие надежды на участок Стангнестинд, который компания получила в 2016 году.

Участок, названный в честь вершины на полуострове Варангер, расположен на 73-м градусе северной широты всего в десяти километрах от морской границы Норвегии и России. Помимо Aker BP, в консорциум, работающий на этом лицензионном участке, входят «Эквинор» (20%), Petoro (20%) и российская нефтяная компания «Лукойл» (20%).

Это один из двух лицензионных участков «Лукойла» на норвежском шельфе.

Изначально бурение на Стангнестинде планировалось провести в конце 2019 года, но работы были отложены. Причиной отсрочки была названа пандемия COVID-19.

Как сообщает Норвежский нефтяной директорат, Deepsea Nordkapp пробурит в этом районе две скважины. Буровая установка идет сюда с лицензионного участка компании «Эквинор», расположенного западнее в Баренцевом море.

Стангнестинд находится в районе, по которому в 2010 году Норвегия и РФ заключили историческое соглашение о морской границе. В 2011 году норвежские суда провели здесь сейсморазведку, которая предварительно показала значительные запасы углеводородов. Однако последовавшее за этим бурение не дало результатов, и в 2019 году национальная энергетическая компания «Эквинор» объявила, что уходит из района на границе с Россией.

«Эксплуатируемые нами скважины дали неутешительные результаты, и теперь «Эквинор» сосредоточится на более западных участках», — говорил тогда представитель компании Дэн Тюппен.

Бурение в заполярном Баренцевом море происходит на фоне растущей критики со стороны экологов, климатологов и экспертов по энергетике.

В недавнем докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сделан вывод, что для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов необходимо отказаться от новых нефтегазовых проектов. Эксперты в области энергетики однозначно заявляют о необходимости полной трансформации способов производства, передачи и использования энергии и отказа от новых углеводородных проектов.

«Необходимо закрыть разрыв между риторикой и действиями, если мы хотим сохранить шанс побороться за достижение чистой нейтральности к 2050 году и ограничение роста глобальных температур 1,5 градусами Цельсия», — заявил исполнительный директор МЭА д-р Фатих Бирол. 

Правительство Норвегии встретило доклад без энтузиазма, настаивая на том, что его политика в области нефти и газа останется неизменной.

В июне 2020 года в стране был объявлен 25-й лицензионный раунд, в который вошли 136 участков шельфа, 125 из которых находятся в заполярных районах.

В недавнем интервью газете Klassekampen главный экономист «Эквинор» Эйрик Вернесс дал ясно понять, что компания намерена добывать нефть еще несколько десятилетий и не будет пересматривать планы в отношении новых проектов.

Экологи подчеркивают, что политика, направленная на расширение добычи нефти, несовместима с обязательствами Норвегии в области климата. В своем заявлении по поводу бурения на Стангнестинд «Гринпис» подчеркивает, что Норвегия должна существенно сократить добычу нефти и газа, а новые проекты должны быть остановлены.

Скептически относится к бурению на Стангнестинд и Норвежский полярный институт (НПИ). В НПИ заявили о своей обеспокоенности потенциальными последствиями сильного выброса и последующего разлива нефти, который в таком случае уйдет с дрейфом в российские воды.

Район между островом Медвежий и юго-восточной частью Баренцева моря жизненно важен для популяций морских птиц. Он также важен для морских млекопитающих, которые могут пострадать от разлива нефти, подчеркивает НПИ.



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