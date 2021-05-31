 

Володин победил на праймериз “ЕР” в Саратовской области

31.05.2021, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По списку в Государственную думу лидируют: Вячеслав Викторович Володин (91,14 процента)… Итоги по округам в Государственную думу: 163 округ (явка 13,76 процента) — лидирует Вячеслав Викторович Володин (93,62 процента)”, — рассказали в пресс-службе партии.

Явка на предварительное голосование составила 13,14%. Эта цифра выше средних показателей по стране.

Предварительное голосование в Саратовской области прошло без существенных нарушений. На участках работали более 750 наблюдателей.

Ранее Володин сообщал, что намерен решать проблемы как конкретного избирательного округа, так и всей Саратовской области.

“Единая Россия” на протяжении семи лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня. Участие в праймериз – обязательное условие для выдвижения от партии.

В 2021 году предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В основном праймериз проходили в формате онлайн. В последний день было открыто 45 тысяч избирательных участков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Ученые обнаружили связь между группой крови человека и склонностью к алкоголизму

06.02 / Мнение: Человек проходит как хозяин

09.09 / «Это стыдно» – педиатр Бутрий о скандале с публикацией про вакцину РФ в Lancet

30.04 / Страшные тролли: проклятие викингов, фэнтези и интернета

23.07 / Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе “Крым” произошло массовое ДТП

09.04 / Удар по шлангам

19.04 / Заявлено о формировании двух “российских” штаммов коронавируса

21.08 / Диетолог Светлана Соломеина объяснила, почему завтракать не обязательно

22.07 / Идеи для легкого ужина от шеф-повара: рецепты бабагануша, карпаччо из томатов и гаспачо с персиками

19.08 / Квартиру Михаила Ефремова оценили в 40 миллионов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика