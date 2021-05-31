Володин победил на праймериз “ЕР” в Саратовской области

“По списку в Государственную думу лидируют: Вячеслав Викторович Володин (91,14 процента)… Итоги по округам в Государственную думу: 163 округ (явка 13,76 процента) — лидирует Вячеслав Викторович Володин (93,62 процента)”, — рассказали в пресс-службе партии.

Явка на предварительное голосование составила 13,14%. Эта цифра выше средних показателей по стране.

Предварительное голосование в Саратовской области прошло без существенных нарушений. На участках работали более 750 наблюдателей.

Ранее Володин сообщал, что намерен решать проблемы как конкретного избирательного округа, так и всей Саратовской области.

“Единая Россия” на протяжении семи лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня. Участие в праймериз – обязательное условие для выдвижения от партии.

В 2021 году предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В основном праймериз проходили в формате онлайн. В последний день было открыто 45 тысяч избирательных участков.