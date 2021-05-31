 

Политолог Михеев предложил Украине начать войну с Белоруссией

31.05.2021, 18:10, Разное
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С определенной долей сарказма эксперт Сергей Михеев заявил, что Украинская армия – самая сильная в Европе, поэтому Киеву следует воспользоваться поводом и начать войну с Минском. Таким образом Михеев поддержал коллегу Алексея Дзерманта.
Белорусский политолог Алексей Дзермант, являющийся сторонником режима президента Лукашенко, заявил в эфире политического ток-шоу на “Россия 1”, что украинские власти поссорились с Белоруссией, поэтому решили оборвать последние связи с “братской страной”. При этом эксперт заметил, что официальный Минск старался помочь украинцам.

Дзермант эмоционально подчеркнул, что Украина обрывает последние отношения с “родственником, братом”. Он заметил, что в головах украинских политиков “творится ад”. Политолог также призвал украинский народ к восстанию, чтобы “спастись от ада”. По его версии, Россия и Белоруссия должны поддержать это восстание.

Гость из Белоруссии подчеркнул, что Лукашенко намерен помогать украинцам. К примеру, он собирается открыть пограничные пункты и поставить палатки, чтобы граждане Украины могли вакцинироваться от коронавируса.



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