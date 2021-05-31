Mercedes-Benz GLA 35 4MATIC 2021 года — Почему вы должны его покупать?

Mercedes-Benz впервые представил в Индии свой самый маленький высокопроизводительный внедорожник AMG — GLA 35 4Matic. Немецкий автопроизводитель будет собирать этот AMG на своем заводе в Пуне, Индия, поэтому он будет стоить 57,70 рупий (бывший выставочный зал). Многие автолюбители хотели бы иметь эту машину, и здесь мы расскажем вам все о внедорожнике, а также о том, стоит ли это покупать.

Что в этом хорошего?

Линейка AMG 35 была расширена с появлением GLA 35. Этот высокопроизводительный автомобиль теперь присоединяется к моделям CLA 35, GLB 35, седана A35 и хэтчбека A35. На бумаге GLA 35 выглядит универсальным автомобилем — компактным, большим клиренсом и, что самое главное, производительностью. Следовательно, водить и парковаться в тесных городских пространствах должно быть весело и легко.

Он основан на стандартном внедорожнике GLA, но между ними есть четкое различие. Наиболее заметное отличие — двигатель и подвеска. Автопроизводитель также предлагает специальную краску Designo Patagonia Red за дополнительную плату.

Подвеска AMG ride control управляет системой демпфирования электронным способом. Он также позволяет выбирать между тремя настройками подвески — Комфорт, Спорт и Спорт +. Кроме того, GLA 35 4matic также поставляется с многолучевыми светодиодными фарами, системой полного привода 4Matic и внешним пакетом AMG, который включает переработанную решетку радиатора, бампера, высокопроизводительные тормоза и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Кабина и характеристики GLA 35 в чем-то похожи на стандартную модель. Специальное оборудование AMG включает полностью черный интерьер с полной отделкой из микрофибры Dynamica, рулевое колесо AMG с плоским дном, аудиосистему Burmester мощностью 590 Вт и передние спортивные сиденья.

Эта высокопроизводительная версия премиум-класса GLA ориентирована на поколение миллениалов. Если вы любитель спортивных автомобилей и вам нужно что-то компактное и мощное, это должно быть вашим выбором. Хотя GLA 35 4Matic не является полностью укомплектованной версией, как GLA 45S 4Matic +, он должен обеспечивать достаточно энергичный и захватывающий опыт вождения. Вы также можете легко разместить четырех пассажиров в транспортном средстве и отправиться в другое место, вместо того, чтобы останавливаться.

Что в этом плохого?

Вы можете поспорить о цене этого GLA 35 4Matic, так как в некоторых городах он стоит около 70 рупий после регистрации. Mercedes-Benz собирается собрать этот маленький GLA 35 в Пуне, Индия, и это все равно будет дорого за такой небольшой список дополнительного оборудования под шильдиком AMG.

Мы с нетерпением ждем возможности поехать на автомобиле и посмотреть, соответствует ли заводская табличка AMG своей цели и соответствует ли она своим деньгам.

Двигатель и трансмиссия

Есть 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, который развивает потрясающие 302 л.с. при 5800 об / мин и 400 Нм крутящего момента в диапазоне от 3000 до 4000 об / мин. Таким образом, он может разогнаться от 0 до 100 км / ч всего за 5,1 секунды с регулируемой скоростью 250 км / ч. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач G Tronic.

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