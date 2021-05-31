Rolls-Royce Boat Tail — Теперь в фотографиях

Введите «самый дорогой автомобиль в мире» в строке поиска в Интернете, и появится название Rolls-Royce Boat Tail. Да, я согласен с тем, что бренд Rolls-Royce всегда был высшим выражением роскоши. Тем не менее, меня все еще ошеломляет, что он стоит более 200 крор! Да, правильно, не опечатка. Вот несколько фотографий автомобиля, которые олицетворяют вершину эксклюзивности.

Для автомобиля он имеет уникальную форму, поскольку этот продукт, построенный в автобусе, черпает вдохновение из яхты и оригинального Rolls Royce Phantom II Continental Boattail Tourer 1932 года.

Кроме того, его название Boat Tail относится к задней деревянной палубе автомобиля Rolls-Royce, имеющей форму гоночной яхты J-класса. Он может похвастаться «люксом», который превратится в романтическую прогулку для вас.

Эта независимая установка оснащена столовым серебром, столовыми приборами, двумя раскладными столами для пикника и двумя холодильниками. Я уверен, что в него также будут добавлены самые экстравагантные ликеры в мире.

Еще одна изюминка Boat Tail, которую вы, должно быть, уже заметили, — это то, что она идет с откидным верхом с откидным верхом. Конечно, это можно сделать индивидуально для этой модели, длина которой составляет 5,8 метра.

Само собой разумеется, что двойной оттенок синего соответствует морской тематике автомобиля. Он также оснащен набором подходящих многоспицевых легкосплавных дисков.

Хотя тема внутри снова повторяет те же синие оттенки, она легко настраивается. И это подтверждают уникальные часы BOVET 1822 и ручка Montblanc внутри.

Последний помещен в перчаточный ящик ручной работы в алюминиевом и кожаном футляре, что намекает и говорит нам, что это один из немногих элементов, которые создадут будущее историческое наследие.

Кроме того, вы заметили закрученное лобовое стекло? Мгновенное воспоминание о козырьках на роскошных яхтах. Некоторые другие особенности передней части включают фирменную решетку Pantheon, круглые фары и ДХО.

Теперь, когда был восстановлен отдел Coachbuild Rolls-Royce, команда создала этот автомобиль, который станет воплощением платформы «Архитектура роскоши» и предметом коллекционирования.

И на всякий случай, если вы забыли, чего вы, безусловно, не станете, но, повторяю, стоит колоссальные 205 крор рупий (28 миллионов долларов)! Я очень сбит с толку и, к сожалению, мне нечего объяснять друзьям-миллиардерам.

Но опять же, всего три модели этого Rolls-Royce Boat Tail 2021 года будут выпущены. Так что, увидит ли еще больше из них дневной свет, я не думаю, что мы когда-нибудь сможем увидеть хоть одного. То есть днем ​​или ночью.

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