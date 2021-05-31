Приемный сын Мадонны устроил дефиле в платье: видео дня

Яблоко от яблони далеко не упадет, будь то родной ребенок или приемный. Вот и усыновленный в младенчестве мальчик – сын 62-летней певицы Мадонны – Дэвид Банда унаследовал от матери страсть к эксцентричности. Мадонна опубликовала видео под хит 90-го года немецкой группы Snap! – I’ve got the power, в котором главную роль исполнил ее 15-летний сын. В ролике подросток дефилирует, судя по всему, по дому, в шелковом белом платье с черными линиями от MaeCouture. Парень признается на камеру, что чувствует себя в этом наряде вполне свободно.

Уверенность — это все! – подписала видео Мадонна.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Певица, как известно, является многодетной матерью. Двоих детей – дочь Лурдес и сына Рокко – Мадонна родила сама от Карлоса Леона и Гая Ричи, а четверых усыновила: в 2006 году годовалого Дэвида Банду, в 2009-м – девочку Чифундо Мерси, в 2017-м – близняшек Стеллу и Эстер. Старшая дочь певицы Лурдес, которую близкие зовут Лола, училась в Мичиганском университете, изучала музыку, театральное искусство и историю моды, а сейчас все больше занята в fashion-индустрии.

Я завидую ей, потому что она превосходна во всем, что бы не делала: она отличная танцовщица, актриса, прекрасно играет на пианино. Она может превзойти меня благодаря таланту, – говорила Мадонна о Лурдес.

Сын Дэвид планировал профессионально заниматься футболом, ради чего его мать два года жила в Лиссабоне, где парень занимался в футбольной школе местного клуба “Бенфика”.

У него больше целеустремленности и решимости, чем у кого-либо. Я почти уверена, что он получил это от меня. Он тот, с кем у меня больше всего общего. Я чувствую, что он меня понимает, у него больше моих генов, чем у любого из моих детей, — говорила певица о Дэвиде в интервью два года назад.

Дэвид Банда, Стелла и Эстер в Португалии

Мадонна с дедьми – сыном Дэвидом Банда, дочерьми Лурдес, Мерси и сыном Рокко, Малави, 2013 год