 

Победитель праймериз «ЕР» в Архангельской области объяснил причины своего успеха

31.05.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Моим соперником был действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Борьба была трудной, но мне удалось победить», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель праймериз «Единой России» в Архангельской области.

«В среднем по стране в каждом одномандатном округе выдвигалось в среднем 13 человек. В моем округе также была высокая конкуренция. Поэтому успех потребовал очень много усилий», – рассказал участвовавший в качестве кандидата в предварительно голосовании правящей партии главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов.

«За последние две-три недели я провел более 70 встреч с отдельными избирателями и с целыми коллективами. В общей сложности – это было почти четыре тысячи человек: руководители учебных заведений, учреждений культуры, администрации, коллективы заводов, в том числе оборонных. Я ездил в районы, общался с там с местными жителями, узнавал их проблемы. Очевидно же: если меня выберут в Госдуму, то мне необходимо будет решать конкретные задачи, которые стоят перед нашим регионом. Для этого надо хорошо понимать специфику и проблемы каждого района», – подчеркнул Спиридонов.

«Явка на голосовании в среднем по РФ оказалась очень высокой. Около 11 млн жителей РФ приняли участие в праймериз в качестве выборщиков – это порядка 10 % от голосующих в нашей стране. Очень хороший показатель», – считает собеседник.

Вероятно, столь высокая явка вызвана тем, что условия участия в праймериз были максимально демократичными, полагает собеседник. «Любой житель нашей страны мог воспользоваться правом голоса, выступить в роли выборщика. Кроме того, в роли кандидата также мог выступить кто угодно: не только те, кто состоит в партии, но и просто сторонники «Единой России», и беспартийные, как я. Очень хорошо, что появилась такая открытая площадка, на которой можно заявить о себе. Это здорово!», – подчеркнул Спиридонов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. 

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге.  «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Политолог Павел Данилин отметил, что «больше 11 млн проголосовавших на праймериз «Единой России» – это свидетельство высокой активности избирателей и хорошей мобилизации, которую провели кандидаты».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / CNN – по делу о сексуальных домогательствах в «Бойскаутах Америки» зафиксировано более 92 тысяч жалоб

15.07 / Начался транзит санкционных товаров через Россию

09.11 / В ОРЛО заявили, что не откроют 10 ноября блокпосты “Счастье” и “Золотое”

09.09 / Богдан: Знаю, что последних три месяца активно занимаются вопросом снятия Авакова

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

16.07 / Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

07.11 / В аэропорту рассказали о самолете, на котором разбился ведущий Колтовой

08.07 / США официально объявили о выходе из ВОЗ

29.12 / В обвинении фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир” не указали наличие украинского гражданства – адвокат

15.01 / “Попу расширили”, “Красиво, но с фотошопом перебор” – Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика