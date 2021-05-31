Победитель праймериз «ЕР» в Архангельской области объяснил причины своего успеха

«Моим соперником был действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Борьба была трудной, но мне удалось победить», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель праймериз «Единой России» в Архангельской области.

«В среднем по стране в каждом одномандатном округе выдвигалось в среднем 13 человек. В моем округе также была высокая конкуренция. Поэтому успех потребовал очень много усилий», – рассказал участвовавший в качестве кандидата в предварительно голосовании правящей партии главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов.

«За последние две-три недели я провел более 70 встреч с отдельными избирателями и с целыми коллективами. В общей сложности – это было почти четыре тысячи человек: руководители учебных заведений, учреждений культуры, администрации, коллективы заводов, в том числе оборонных. Я ездил в районы, общался с там с местными жителями, узнавал их проблемы. Очевидно же: если меня выберут в Госдуму, то мне необходимо будет решать конкретные задачи, которые стоят перед нашим регионом. Для этого надо хорошо понимать специфику и проблемы каждого района», – подчеркнул Спиридонов.

«Явка на голосовании в среднем по РФ оказалась очень высокой. Около 11 млн жителей РФ приняли участие в праймериз в качестве выборщиков – это порядка 10 % от голосующих в нашей стране. Очень хороший показатель», – считает собеседник.

Вероятно, столь высокая явка вызвана тем, что условия участия в праймериз были максимально демократичными, полагает собеседник. «Любой житель нашей страны мог воспользоваться правом голоса, выступить в роли выборщика. Кроме того, в роли кандидата также мог выступить кто угодно: не только те, кто состоит в партии, но и просто сторонники «Единой России», и беспартийные, как я. Очень хорошо, что появилась такая открытая площадка, на которой можно заявить о себе. Это здорово!», – подчеркнул Спиридонов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Политолог Павел Данилин отметил, что «больше 11 млн проголосовавших на праймериз «Единой России» – это свидетельство высокой активности избирателей и хорошей мобилизации, которую провели кандидаты».