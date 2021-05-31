 

Сенатор: Оппоненты РФ используют экстремистские силы в преддверии выборов в Госдуму

31.05.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные оппоненты РФ в преддверии выборов в Госдуму используют экстремистские силы, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Иностранные оппоненты не стесняются использовать в своих деструктивных целях экстремистов всех мастей, используют любые средства для расшатывания политической стабильности Российской Федерации, для сдерживания нашей страны (об этом прямо написано в законе США PL 115-44), создания нам искусственных трудностей. В том числе в ход идут такие методы, как попытки разжигания сепаратизма, межнациональной, межрелигиозной розни и иные экстремистские направления. В канун формирования Государственной Думы нового созыва в период проведения и подготовки сентябрьских парламентских выборов эти центры заранее планировали оказать содействие своим ставленникам, в т.ч. тем из них, кто ранее уже на практике проявил себя в совершении действий экстремистского характера», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

По итогам заседания комиссии было принято решение рекомендовать СФ одобрить федеральный закон о запрете участвовать в выборах в нижнюю палату паламента людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Также рекомендуется «членам комиссии продолжить разъяснительную деятельность о недопустимости попадания в органы власти экстремистов любого толка, отдельно остановиться на данном вопросе в ежегодном докладе комиссии, рабочей группе комиссии по анализу угроз российскому суверенитету продолжить изучение форм и методов разжигания извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни и подготовить рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода экстремистским устремлениям».

Напомним, в Госдуме в первом чтении рассмотрели проект закона, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / «Возможно, один из крупнейших успехов России за много лет» – шведский корреспондент привился «Спутником V»

06.03 / Белый дом указал на новую активную угрозу для ПО Microsoft

22.12 / Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов

01.09 / Новый iPad восьмого поколения получит узкие рамки и Face ID

27.07 / Бывший глава охраны Лукашенко приговорен к 12 годам лишения свободы

19.11 / Лысаков: В РФ некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

24.09 / Украинцы на учениях не смогли выстрелить из американских комплексов Javelin

10.07 / В мире: Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

17.04 / Правительство не поддержало инициативу об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных

28.05 / Макфарланд о предстоящем саммите в Женеве – Путин давит и давит, а мы — сдаём назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика