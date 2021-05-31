Сенатор: Оппоненты РФ используют экстремистские силы в преддверии выборов в Госдуму

Зарубежные оппоненты РФ в преддверии выборов в Госдуму используют экстремистские силы, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Иностранные оппоненты не стесняются использовать в своих деструктивных целях экстремистов всех мастей, используют любые средства для расшатывания политической стабильности Российской Федерации, для сдерживания нашей страны (об этом прямо написано в законе США PL 115-44), создания нам искусственных трудностей. В том числе в ход идут такие методы, как попытки разжигания сепаратизма, межнациональной, межрелигиозной розни и иные экстремистские направления. В канун формирования Государственной Думы нового созыва в период проведения и подготовки сентябрьских парламентских выборов эти центры заранее планировали оказать содействие своим ставленникам, в т.ч. тем из них, кто ранее уже на практике проявил себя в совершении действий экстремистского характера», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

По итогам заседания комиссии было принято решение рекомендовать СФ одобрить федеральный закон о запрете участвовать в выборах в нижнюю палату паламента людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Также рекомендуется «членам комиссии продолжить разъяснительную деятельность о недопустимости попадания в органы власти экстремистов любого толка, отдельно остановиться на данном вопросе в ежегодном докладе комиссии, рабочей группе комиссии по анализу угроз российскому суверенитету продолжить изучение форм и методов разжигания извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни и подготовить рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода экстремистским устремлениям».

Напомним, в Госдуме в первом чтении рассмотрели проект закона, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.