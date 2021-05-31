Леди и брюки: советы по созданию летних образов на прохладную погоду для дам за 60

В современной моде представить себе женский гардероб без брюк практически нереально. Этот модный аксессуар позволяет подчеркнуть стиль, сделать красивый акцент на фигуре и создать оригинальное сочетание одежды как делового, так и повседневного стиля.

Модные нотки

Сейчас с помощью брюк можно создавать стильные и модные образы, подчеркивать фигуру и выделяться из толпы с помощью интересных оттенков и наличия принтов в одежде. Брюки могут быть разного кроя, длины и стиля. От этого зависит, с какой одеждой они будут сочетаться в целом.

Стилисты советуют не ограничивать себя в экспериментах, ведь в этом сезоне в тренде будет комфортная и практичная одежда.

Выбор фасона

Для женщин брюки представлены большим модельным рядом, поэтому всегда можно подобрать что-то интересное под свой тип фигуры и стиль жизни. Это могут быть классические строгие брюки прямого кроя, которые подчеркнут в женщине стойкость и уверенность и добавят образу нотку строгости.

В сочетании с пиджаком контрастного цвета это выглядит одновременно, стильно и женственно. Прямые линии мягко скрывают фигуру и акцентируют внимание на самом стиле без лишней детализации.

Широкий крой в одежде поможет поэкспериментировать в плане сочетания и подобрать узкие футболки или стильные кофты, чтобы фигура выглядела максимально эффектно. Даже для возрастных красоток такое решение будет актуальным (см. главное фото).

Брюки прямого кроя с немного свободным низом будут идеальны для тех, кто хочет сделать ноги стройнее и подчеркнуть их форму. Для летнего сезона можно подобрать себе брюки светлых или ярких оттенков и сочетать их с контрастными футболками.

Минимализм, лаконичность и отсутствие броских деталей сейчас в тренде. Стилисты советуют играть с подбором цветов, но не совмещать разные принты и узоры в одном стиле, чтобы не было перебора. Легкая сдержанность в одежде будет уместна, чтобы подчеркнуть свой стиль.

Модный образ

Прямой или слегка зауженный книзу крой будет смотреться лучше всего в плане сочетания с разной одеждой. Это базовые варианты брюк, с которыми одинаково хорошо выглядят и широкие блузы, и узкие футболки.

При создании образа лучше отдавать предпочтение контрасту в крое. Например, к обтягивающим узким брюкам хорошо подойдет более свободная кофта, и наоборот. Это простое правило поможет выглядеть эффектно и красиво каждый день и сочетать разные варианты.

Такие сочетания визуально вытягивают фигуру и помогают скрыть все мелкие недостатки. Немного укороченные брюки помогают омолодить образ и сделать его женственным. Особенно актуально применение этого варианта для летнего периода, когда хочется носить комфортную и удобную одежду.

Укороченные брюки популярны в стиле кэжуал.

Независимо от того, какой вариант брюк был выбран, главное – создать себе комфортный и стильный образ, в котором ничто не станет сковывать движений и доставлять неловкость.

Для возрастных красоток главное – ощущение комфорта, легкости и уверенности в себе, а одежда уже является дополнением к этому состоянию.