Челка, медный оттенок и кудряшки. Тренды 2021 года для разной длины волос

2021 год давно наступил, но модницы все еще не могут определиться, какие же тренды в прическах будут наиболее актуальны этим летом. Еще в марте прошлого года, когда парикмахеры по всему миру были вынуждены закрыть свои двери, никто не мог предвидеть, какое влияние это окажет на индустрию моды. Многие научились краситься и стричься дома, породив новые прически, а кто-то смирился с отросшими корнями, и это тоже вошло в культ. Вот что рекомендовано в этом сезоне для волос разной длины.

Мягкий балаяж

Из-за пандемии Covid-19 и длительного закрытия салонов женщины стали отказываться от сложных укладок с локонами, что требует довольно больших затрат. Трудно поддерживать такую прическу в хорошем состоянии дома без колориста. Поэтому многие начали принимать свой естественный цвет, ведь его гораздо легче контролировать.

В 2021 году дамы стали ценить оттенки, не требующие особого ухода. Однократное окрашивание проще выполнять дома. Подберите цвет, максимально близкий к вашему природному. Как и мягкий балаяж, едва уловимые блики также не доставят больших хлопот и будут хорошо смотреться даже с отросшими корнями, потому что контраст не так велик. Убедитесь, что ваш балаяж выглядит здоровым, поддерживайте его таким с помощью спреев для блеска.

Короткие конические стрижки

После долгой изоляции многие девушки выбрали для себя «взрослый» стиль и короткие конические стрижки в естественной или расслабленной форме. Эти образы всегда вне времени, они потрясающи и их просто поддерживать.

Выбирайте длину на макушке, сохраняя волосы короче по бокам. Короткие прически всегда требуют нанесения средств, которые не утяжеляют пряди. Лучше выбирать кондиционеры на масляной основе, которые творят чудеса с любым типом волос.

Естественная седина

Сегодня многие современные женщины (и мужчины) учатся принимать седину. Но за ней тоже нужно правильно следить — удалять любые желтые или оранжевые тона, которые могут появиться при отрастании цвета. Для этого идеально подходит использование блеска между мытьем головы и кондиционированием.

Медный блеск поможет сохранить прохладный тон, но вы также можете использовать пурпурные шампуни. Являются ли ваши волосы от природы седыми или окрашенными, специальный фиолетовый шампунь нужно использовать, чтобы удалить желтизну, обычно связанную с более светлыми прядями.

Озорные бобы

Поскольку в настоящее время мы находимся в цикле выхода из режима изоляции, все больше людей будут искать простой в обслуживании стиль прически. В этом плане очень актуален озорной растрепанный боб. Он будет оставаться популярным и в следующем году, поскольку это довольно непринужденный, беспорядочный стиль, а это означает, что когда боб отрастет, он все равно будет выглядеть шикарно.

В этом сезоне популярны бобы до плеч: косичка, боб с грубой текстурой, боб, обрамляющий скулы. Когда речь идет о рваных коротких стрижках, нужно сделать их более объемными с помощью спрея, подчеркивающего многослойность прически.

Медный оттенок

Медный был одной из ярчайших цветовых тенденций прошлого года, сегодня этот образ сохранился в более сдержанном виде. Медь актуальна каштановая, теплая, более приглушенная. Происходит тенденция к более естественному луку, когда не нужно бегать в парикмахерскую каждые две-три недели. Это то, чего хотят все — цвета с более длинной «продолжительностью жизни». Тонкий оттенок медного отлично смотрится на любой прическе.

Кудряшки

Сейчас самое время поразмыслить и вдохновиться тем, что работало и выглядело шикарно в прошлом. Это что-то вроде стиля 70-х и 80-х годов, но речь не идет о химической завивке. Длинные многослойные волнистые стрижки — это образ, который выдерживает испытание временем. Слои являются ключевыми, так как вам не придется приходить в салон часто, чтобы освежить кудри. Сухие и секущиеся кончики всегда более заметны на длинных волосах, поэтому держите их под контролем, используя маски для волос.

Челка

Обычно челку легче поддерживать в холодные месяцы, так как тепло часто может создавать проблемы с укладкой. Выбирайте более волнистую структуру, более расслабленный разрез, который легче воспроизвести, если снова будет введена серьезная изоляция. Чтобы ваша челка всегда выглядела свежей, добавьте немного сухого шампуня.