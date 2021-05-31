Усталость ног может сигнализировать об опасном заболевании

Медики считают, что проблемы с ногами могут указывать на небезопасный процесс накопления холестерина в артериях. Люди могут чувствовать болезненность, спазм, усталость при ходьбе или физических нагрузках.

Холестерин отнесли к состояниям, которые бессимптомно могут повышать риски болезней сердца. Как и повышенное кровяное давление, высокие показатели холестерина вызывают тревожные сигналы. Накапливание холестерина в виде холестериновых бляшек, которые налипают на внутреннюю сторону стенок артерий, называют атеросклерозом. Далее коронарные сосуды сужаются, сердечная мышца не может получать кислород должным образом, она работает с повышенным напряжением, что увеличивает нарушение сердечного ритма, приводит к стенокардии, инфарктам, внезапной остановке сердца.

Об опасном накоплении холестерина в артериях говорят проблемы с ногами. Эксперты сообщают, что маркером высокого уровня холестерина является заболевание периферических артерий (ЗПА). Об этом свидетельствуют болезненные ощущения, спазм, которые возникают во время ходьбы или занятий спортом. Если ЗПА не лечить, то проблема станет прогрессировать, а симптоматика ухудшаться. В этом периоде появляются язвы на пальцах ног, голенях и пятках.

Чтобы предотвратить такое опасное нарушение, необходимо понижать высокий уровень холестерина. Существуют продукты, которые активно помогают его уменьшить. Людям же нужно сократить употребление насыщенных жиров и заменить их ненасыщенными. Насыщенные жиры приводят к повышению «плохого» типа холестерина, накапливающегося на внутренней стороне стенок артерий.