ГФС объявила подозрение одному из фигурантов по делу “Киевавтодормост”

“Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в городе Киеве в рамках досудебного расследования в уголовном производстве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из обществ, которое было победителем тендерных закупок КП “Киевавтодормост”, – сообщает пресс-служба ГФС.

По информации ведомства, должностные лица компании в 2020 году вместе с должностными лицами коммунального предприятия, которое занимается ремонтом и содержанием мостов и путей, “Киевавтодормост”, организовали схему присвоения средств и уклонения от уплаты налогов. В ГФС утверждают, что участники схемы заключали мнимые сделки с сомнительными предприятиями, и в результате государственный бюджет не получил налогов на сумму поступили средства в размере 4,9 млн грн.

Одному из фигурантов уголовного производства сообщили о подозрении, материалы направили в Киевскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта и направления уголовного производства в суд, сказано в сообщении.

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