В центре Киева произошла стрельба – полиция
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Инцидент случился на улице Глазунова. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них совершил несколько выстрелов в воздух.
Пострадал ли кто-то в результате стрельбы – не сообщается.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта и всех его участников.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.
“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация”, – говорится в сообщении.
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