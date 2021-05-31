В центре Киева произошла стрельба – полиция

Инцидент случился на улице Глазунова. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них совершил несколько выстрелов в воздух.

Пострадал ли кто-то в результате стрельбы – не сообщается.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта и всех его участников.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация”, – говорится в сообщении.

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