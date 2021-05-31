Депутаты “Слуги народа” хотят отсрочить обязательную украинскую озвучку фильмов из-за коронавируса

Инициаторы законопроекта “О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19” – нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук .

Как напомнил в Facebook депутат от “Европейской Солидарности”, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, с 16 июля вступает в силу ряд статей языкового закона, в том числе часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что “языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык”, то есть украинский. Она регламентирует действие этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.

Авторы законопроекта же предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали “негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей”.

Вятрович заявил, что законопроект хотят “форсированно включить в повестку дня уже на ближайшем заседании парламента 1 июня”.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219618316427964

В то же время как сообщили источники LB.ua в руководстве комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, в парламенте на этой неделе упомянутый законопроект рассматривать не будут. По их словам, комитет рассмотрит документ 2 июня.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

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