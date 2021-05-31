 

“Это была бы первая девственница, которая отказывается от свиданий”. Jerry Heil высказалась о своем участии в “Холостячке”

31.05.2021, 17:32, Новости дня
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“А вот “Холостячкой”… Чисто порадовать страну, ведь это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы вообще-то, какие свидания? А представляете, если бы я замуж в конце еще вышла?”, – написала она.

По словам Jerry Heil, к размышлениям о возможном участии в шоу ее привела блокировка аккаунта на платформе для быстрых знакомств Tinder.

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Публикация от * YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

В марте 2020 года артистка призналась, что в свои на тот момент 24 года остается девственницей, так как “боится интимных отношений”.

“Холостячка” – женская версия шоу “Холостяк” на СТБ. По формату шоу, за внимание главной героини борются мужчины, одного из которых она должна будет выбрать в финале.

Премьера первого сезона с участием украинской актрисы Ксении Мишиной состоялась в октябре 2020 года. В финале шоу, который состоялся 18 декабря, героиня выбрала сценариста студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

28 апреля 2021 года продюсеры проекта заявили, что определились с героиней второго сезона – ею стала украинская певица Злата Огневич.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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