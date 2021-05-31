 

Mail.ru введёт плату за использование почтовых ящиков

31.05.2021, 18:29, Разное
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Директор по развитию корпорации Mail.ru Group Вячеслав Сычёв сообщил о вводе компанией с 1 июля абонентской платы за использование электронной почты.

По его словам, зарегистрированные пользователи будут платить 50 рублей в месяц и дополнительно оплачивать исходящие письма.

– Таким образом Mail.ru Group будем бороться со спамерами. Рассылки станут дорогим удовольствием. В то же время пользователи смогут, как и раньше, пользоваться самой удобной в мире электронной почтой и бесплатными приложениями: мессенджером ICQ и возрождённым браузером «Амиго», – рассказал он.

Также платными станут наборы эмодзи в сообщениях и пересылаемые файлы в формате «GIF».

В Mail.ru Group добавили, что внимательно будут следить за результатом своих нововведений и в будущем изучат возможность введения платы на сервисе Mail.видео и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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