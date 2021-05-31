 

“Ладе” конец? В России остановили выпуск автомобилей от “АвтоВАЗа”

31.05.2021, 17:12, Разное
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В России приостановили производство автомобилей компании “АвтоВАЗ”. Об этом сообщили представители предприятия.

В компании отметили, что завод в Тольятти не будет выпускать машины 2 и 3 июня. Причиной этому стал недостаток деталей из-за сократившихся поставок, передаёт РИА ФАН.

Стоит отметить, что на “АвтоВАЗе” осуществляется сборка не только машин отечественной марки “Lada”, но также автомобилей японского бренда Nissan и французского Renault.



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