“Ладе” конец? В России остановили выпуск автомобилей от “АвтоВАЗа”

В России приостановили производство автомобилей компании “АвтоВАЗ”. Об этом сообщили представители предприятия.

В компании отметили, что завод в Тольятти не будет выпускать машины 2 и 3 июня. Причиной этому стал недостаток деталей из-за сократившихся поставок, передаёт РИА ФАН.

Стоит отметить, что на “АвтоВАЗе” осуществляется сборка не только машин отечественной марки “Lada”, но также автомобилей японского бренда Nissan и французского Renault.