Джо Байден повесил в Овальном кабинете фото умершего сына

В минувшее воскресенье, 30 мая, американский президент Джозеф Байден и первая леди США Джилл Байден вместе с дочерью Эшли и сыном Хантером посетили могилу Бо Байдена. Сын американского президента захоронен в Уилмингтоне (штата Делавэр), недалеко от церкви Святого Иосифа. Известно, что чета Байденов регулярно посещает ее, чтобы участвовать в церковных службах.

Джо Байден признался, что день смерти сына – очень тяжелый день для его семьи. После возращения в Белый дом 78-летний американский политик повесил фотографию Бо в Овальном кабинете. Так Байден сохраняет память о любимом сыне.

Бо Байдена не стало шесть лет назад. Он умер в 2015 году от рака мозга. Ему было 46 лет. Тогда Байден-старший занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

В 2007 году Бо Байден получил кресло генерального прокурора штата Делавэр. Он занимал эту должность до самой смерти. В 2008-2009 годах работал в Ираке в составе Национальной гвардии США. Там Бо был награжден медалью «Бронзовой звезды».

К сожалению, это не первая потеря в семье действующего президента США. В 1972 году первая супруга Байдена Нейлия и их дочь Наоми попали в автомобильную катастрофу и погибли. Сыну президента Хантеру чудом удалось выжить.