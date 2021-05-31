Maruti устанавливает четыре кислородные установки PSA в государственных больницах Харьяны

— 24 электростанции PSA будут установлены в первой половине 2021 года.

— Четыре завода введены в эксплуатацию в трех государственных больницах в Харьяне.

Maruti Suzuki в рамках своей инициативы CSR пожертвовала и установила четыре установки по производству кислорода PSA в трех государственных больницах в Харьяне. В прошлом месяце автопроизводитель обратился к своим партнерам-поставщикам, чтобы помочь увеличить производство кислорода производителями PSA — M / s Airox Nigen, M / s Sam Gases и M / s Gaskon. Эта инициатива была некоммерческой, и менее чем через месяц партнерство достигло производительности шести заводов в день.

В дальнейшем автопроизводитель установит 24 таких завода к первой половине 2021 года. Была направлена ​​специальная группа для наблюдения за успешной установкой и работой генераторных станций. Также был создан специальный веб-сайт — http://oxygengenerator.co.in, чтобы информировать нуждающиеся больницы об этой возможности.

Объясняя эту инициативу, Р.К. Бхаргава, председатель MSIL, сказал: «Maruti Suzuki поддерживает этих трех производителей в увеличении их производства установок PSA для кислорода для Covid. В течение одного месяца с момента нашего вступления в этот проект наши люди смогли в 10 раз увеличить мощность строительства кислородных генераторов. По этой схеме в мае будет поставлено около 70 заводов, а в июне — 150, и это больше, чем общий прогнозируемый объем производства в Индии в 2020-21 финансовом году ».

—