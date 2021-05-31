 

Генсек НАТО объяснил причину неприглашения Украины и Грузии на саммит

31.05.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.

«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генсека альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / “ЛДНР” заявили, что при посредничестве Медведчука готовы передать Украине группу пленных. Кравчук ответил

02.02 / Zotye приостановила продажи кроссоверов в России

06.02 / Гендиректор канала “112 Украина” баллотируется на довыборах в Раду

29.10 / Макрон разрешил французам работать в пандемию ради спасения экономики

22.03 / Лавров раскритиковал неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями

11.12 / “Страшный сракопад”, “Люди падают, машины разбиваются”. Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве

09.12 / Помпео заявил о необратимости нового курса США в отношении Китая

07.09 / Во Владикавказе открылась самая большая школа в Северной Осетии

16.07 / Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды

29.03 / Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное производство против Тихановской “за подготовку теракта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика