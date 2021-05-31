Как убрать пятна отбеливателя с одежды или обуви: берем на заметку

Отбеливатель с хлором нужно использовать крайне осторожно. При любом неаккуратном движении он может пролиться на вашу одежду.

Если отбеливатель попадет на ткань, почти сразу остается либо белое, либо желтое пятно. В то время как большинство других пятен вызваны нанесением нового цвета на ткань, пятна от отбеливателя на самом деле возникают из-за удаления красителя. Это означает, что такие пятна являются постоянными. Способов удаления отбеливателя с одежды нет. Трюк на самом деле заключается в восстановлении цвета.

С чего начать?

Нейтрализация действия отбеливателя

Если отбеливатель в течение продолжительного времени будет воздействовать на ткань, он может проесть в ней дыру, поэтому крайне важно спасти материал от дальнейшего повреждения.

Начните с промывания области воздействия средства холодной водой. Необходимо таким образом удалить большее количество отбеливателя.

Затем следует нейтрализовать оставшийся состав. Для этого смешайте небольшое количество пищевой соды с водой, чтобы получилась густая паста, а затем нанесите ее на пятно. Оставьте ее на пятне до высыхания, а затем ее.

Восстановление цвета ткани при помощи спирта

Также можно провести восстановление цвета при помощи спирта. Вот что нужно для этого:

Налейте немного спирта на ватный диск.Промокните область вокруг пятна спиртом.Протрите хлопчатобумажной тканью круг от области, расположенной непосредственно за пятном, к центру пятна. Спирт ослабит избыток красителей в ткани и позволит вам перераспределить его на неокрашенное пятно.

Применение маркеров для восстановления цвета

Отнесите одежду в хозяйственный магазин или супермаркет. Найдите маркер для ткани, который очень похож по цвету на вашу вещь. Аккуратно закрасьте пятно, стараясь не наносить слишком много чернил сразу. Если вы сильно окрашиваете пятно, промокните его ватным диском, смоченным спиртом, чтобы удалить излишки чернил.

Краситель для ткани

Избавиться от пятен отбеливателя можно при помощи специального красителя для ткани. Вы можете покрасить только то место, на котором отсутствует цвет, либо обработать всю одежду. Для достижения наилучших результатов перекрасьте все изделие.

Зайдите в местный магазин ремесел или супермаркет и купите краску, которая максимально приближена к цвету вашего испорченного отбеливателем предмета. Применяйте средство для удаления цвета, чтобы удалить всю краску с одежды перед повторным окрашиванием. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на этикетке выбранного вами красителя, чтобы качественно обновить цвет вещи.

Подумайте о том, чтобы обработать изделие фиксатором после окрашивания. Это поможет красителям закрепиться в ткани.

Пятна отбеливателя на белых тканях

С такими пятнами от отбеливателя будет бороться проще, так как они на самом деле вызваны желтым красителем. Это означает, что вам нужно удалить пятно, а не восстанавливать цвет окрашенной области, как в вышеописанных случаях.

Пятна отбеливателя на черных тканях

Ткань черного цвета легче всего поддается восстановлению после использования отбеливателя. Возьмите черный маркер для ткани и следуйте описанному выше методу восстановления цвета.

Если испорчена отбеливателем джинсовая ткань

Более темные денимы часто имеют много избытка красителя на них, что может сделать спиртовой метод хорошо работающим. Более светлую джинсовую ткань будет трудно перекрасить точно так же, поэтому вы можете либо покрыть неприглядное пятно заплаткой, либо превратить пятно в дыру и заставить всех думать, что вы купили такие модные джинсы. Есть множество интересных вариантов заплаток, которые вы можете выбрать: традиционный стиль с использованием образца ткани, вырезанной в забавной форме, или аппликация из бисера.

Если пострадали полотенца

Полотенца обычно не содержат избытка красителя, иначе они бы пачкали нам кожу. Но это также делает спиртовой метод малопригодным. Плетение нитей многих полотенец прекрасно впитывает воду, но это трудный материал для фиксации с помощью метода маркера.

Вместо этого либо используйте способ восстановления цвета с помощью красителя, описанный выше, но обязательно применяйте фиксатор, чтобы убедиться, что красящие вещества не осядут на вашей коже после душа позже, либо просто используйте средство для удаления цвета с полотенца.

Если испорчена отбеливателем обувь

Каким образом избавляться от пятна от отбеливателя на обуви, будет зависеть от цвета пятна. Если оно белое, это означает, что цвет был полностью удален. Большинство видов обуви особенно легко перекрасить. Вы можете либо отнести изделие к сапожнику, чтобы его окрасили профессионально, либо просто покрасить самостоятельно, используя описанные выше методы.

Если обувь вам не слишком жалко, вы всегда можете повеселиться, создавая дизайн с отбеливателем. Разработайте свой собственный уникальный стиль. Даже простой дизайн в горошек может выгодно смотреться.

Если пятна отбеливателя желтые, это означает, что желтый краситель в отбеливателе был нанесен на обувь и должен быть просто удален.

Пятна отбеливателя на коврах

Не стоит забывать о том, что всякий раз, когда у вас появляется пятно от отбеливателя, вы должны провести его нейтрализацию. Сделайте пасту из соды, вотрите в пятно, затем дайте высохнуть. После высыхания пропылесосьте обработанное место.

Самым простым способом избавления от пятна будет обрезание небольшого квадрата ковра и замена его соответствующим неокрашенным квадратом.

Вы можете повторно покрасить пятно, используя один из вышеперечисленных методов восстановления цвета, или же можете обратиться за этим к профессионалам.

Дополнительные советы при взаимодействии с отбеливателем

Пятна могут возникать на одежде от остатков отбеливателя в дозаторе, в барабане машины или от пролитой капли при заливке средства в дозатор. Чтобы предотвратить повторение этого, переключитесь на использование кислородного пятновыводителя.

Если пятно нельзя очистить и закрасить, не выбрасывайте вещи. Вы их сможете надевать во время пользования отбеливателем, чтобы избежать окрашивания одежды.