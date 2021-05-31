Ученые: Опухоль мозга начинается с нервных сигналов

Ученые из США установили, что опухоль мозга начинает развиваться с нервных сигналов. Новообразование появляется из-за бесконтрольного деления клеток. Этот процесс происходит из-за мутаций.

По словам специалистов, происходит еще один сигнал в виде активности нейронов. В данном случае речь идет о нейрофиброматозе – генетической болезни, при которой есть большая вероятность развития опухоли. Они бывают, как доброкачественными, так и злокачественными. Опухоли развиваются в головном мозге и на периферических нервах.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. У грызунов, склонных к нейрофиброматозу, к возрасту девяти недель начинала появляться глиома зрительного нерва. Еще через определенное время опухоль присутствовала у всех мышей. С 16-ти недель исследователи держали животных в темноте, чтобы вероятность развития глиомы снизилась.

У представителей двух групп гены были одинаковыми. Специалисты считают, что все дело в свете, который воздействовал на зрительные нервы, а из-за них опухоль увеличилась в размере. Ученые сделали вывод по поводу того, что новообразование растет быстрее из-за активности нейронов, находящихся рядом.

Источник: www.nature.com