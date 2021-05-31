 

В Петербурге собираются “намыть” большой остров

31.05.2021, 16:36, Разное
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В Северной столице со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Компании «Зингер Девелопмент» и «Мегалайн» намерены представить на нем проект «Залив островов». Согласно ему, в пяти километрах от «Лахта-центра» планируется создать искусственный намывной остров. Проект предусматривает комплексную жилую застройку, а также возведение коммерческой и социально-культурной недвижимости.
Площадь намывного участка земли составит 200 гектаров. Под жилую застройку пойдет территория в 3,2 миллиона квадратных метров. Еще 1,8 миллиона кв.м выделены под коммерческую недвижимость, социальным объектам (детсадам, школам, медучреждениям и так далее) отведено 0,2 миллиона кв.м. Авторы проекта предлагают сделать «Залив островов» свободным от автотранспорта, вместо которого будет использоваться электрический транспорт, включающий в себя трамваи и персональные микровагоны. Высотные строения будут облагорожены вертикальными садами.

Намыв территории – распространенная в мире технология. В качестве примера можно привести Нидерланды: 40% современных территорий страны намыты. На намывной земле с нуля возведен и голландский город Эйбург. Первопроходцами в использовании технологий намыва территорий стали японцы – первый искусственный остров у них появился в 1634 году. На текущий день около 33% прибрежных японских земель созданы при помощи техники намыва.

Проект «Залив островов» разработала известная студия «10 Design» – международное объединение ведущих специалистов в области градостроения, архитектуры, ландшафтного дизайна и дизайна интерьера. Студия имеет представительства в крупных городах мира, например, в Дубае и Эдинбурге.



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