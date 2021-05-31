 

Нутрициолог рассказала, почему не стоит злоупотреблять сиропами для кофе

31.05.2021, 16:36, Разное
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Мила Микитюк, нутрициолог, напомнила о полезной альтернативе сиропам. Добавки к кофе, маскирующие горечь, могут нанести вред здоровью человека.
Сиропы для кофе придают напитку особенный вкус, поэтому кофеманы экспериментируют с различными их сочетаниями. В состав сиропов входят сахар, ароматизаторы, сок. Сиропы не приносят пользы, а огромное количество сахара оказывает негативное влияние на пищеварение. Люди получают от лакомства только калории, а витамины и полезные компоненты не усваиваются.

Если человек выпивает латте с сиропом, то возникает иллюзия сытости. Случается это из-за высокой калорийности добавки. В латте с сиропом больше 600 ккал, что равноценно одному полноценному приему пищи. После работы инсулина уровень глюкозы начинает падать, а голод становится еще больше.

Нутрициолог напоминает, что совсем отказываться от добавки не нужно, главное употреблять адекватную порцию. Такие напитки лучше всего пить до 16.00, и если люди считают БЖУ, то сироп добавляется в калораж. Если же очень хочется добавки к кофе, то лучше выбирать натуральные сиропы. Их изготавливают при низких температурах, поэтому там сохранены полезные компоненты.

В натуральных добавках низкий гликемический индекс, они не могут вызвать резкий скачок сахара в крови. Например, сироп агавы способен вывезти из организма шлаки и токсины, укрепить иммунитет, понизить аппетит и уровень холестерина, улучшить усвоение кальция. Кленовый сироп полезен для стимуляции поджелудочной железы, очищает кровь, помогает в борьбе с воспалением, усиливает потенцию у мужчин. Сироп топинамбура очищает печень и регулирует водный баланс, не может впитать химию и пестициды.

Источник: www.championat.com



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