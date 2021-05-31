 

В Киеве откроют 10 центров для вакцинации сотрудников образовательных учреждений – КГГА

31.05.2021, 16:34, Новости дня
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По его словам, для этого откроют 10 центров вакцинации.

“В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать одна или две прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться”, – пояснил Поворозник.

Он подчеркнул, что прививать работников учебных заведений будут вакцинами Pfizer.

“Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации”, – отметил Поворозник.

Контекст:

За выходные в Украине сделали более 15 тыс. прививок: 29 мая – 8592, 30 мая – 6168. Всего с начала кампании первую дозу получили 1 021 804, полностью вакцинированы (получили две дозы) – 125 777 украинцев.

В минувшие выходные в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Это пилотный проект Минздрава. Они работают по выходным, принимают украинцев, записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину, – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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