Рестораны McDonald’s в США испытывают кадровый голод. Новых сотрудников привлекают раздачей iPhone – Business Insider

По условиям заведения, работник должен проработать полгода, чтобы получить награду. Один из сотрудников ресторана в Альтамонте (штат Иллинойс) подтвердил факт раздачи iPhone. Менеджер ресторана не смог объяснить журналистам критерии приема на работу.

LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn

— Bragard (@brogawd_) May 23, 2021

Представитель McDonald’s сообщил об увеличении набора персонала, чаще всего это случается летом. Некоторые рестораны предлагают своим сотрудникам различные бонусы, в том числе поощрительные выплаты, бонусы за регистрацию, реферальные бонусы и оплачиваемый отпуск.

Так, ресторан McDonald’s в городе Тампа (штат Флорида) предложил $50 каждому пришедшему на собеседование. Владелец этой точки сказал, что рестораны “изо всех сил пытаются найти сотрудников”. Сейчас сделать труднее, чем в последние десятилетия, пояснил он.

Контекст:

Индустрия быстрого питания в США испытывает недостаток рабочей силы, говорится в статье журнала. Сети ресторанов Subway и Dunkin в США вынуждены сокращать рабочие часы и закрывать заведения. Нехватку персонала Business Insider связал с пособиями по безработице, проблемами со здоровьем населения из-за COVID-19 и низкой заработной платой.

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