Один год условно. Суд частично оправдал Стерненко

Судьи решили, что приговор, который вынесла первая инстанция, подлежит изменению. Апелляционные жалобы Стерненко, Демчука и их адвокатов, а также прокуратуры удовлетворили частично.

Стерненко и Демчука оправдали по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) – суд первой инстанции признал их виновными в нападении на Щербича ради 300 грн.

В ходе заседания суд признал непоследовательными и содержащими существенные противоречия” показания потерпевшего – экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича относительно времени и обстоятельств завладения его имуществом. В ходе заседаний апелляционного суда он изменил показания, которые давал в суде первой инстанции и рационально не объяснил, почему сделал это, сказала судья.

Решение первой инстанции в части ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) оставили в силе – суд признал их виновными, но из-за истечения сроков давности освободил от ответственности.

Стерненко еще инкриминировали ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием. Суд решил, что изъятый у Стерненко пистолет – является предметом преступления, предусмотренного ст. 263. Коллегия судей признала, что это стартовый (шумовой) пистолет.

“Обжалуемый приговор в части признания Стерненко в ношении, хранении, приобретении пистолета и боеприпасов является незаконным и необоснованным. При таких условиях подлежит исключению из мотивировочной части признание Стерненко в ношении, хранении, приобретении пистолета и боеприпасов и квалификацию его действий по ч. 1. ст. 263”, – сказала судья.

Стерненко признали виновным по этой статье, но не из-за ношения пистолета, а из-за патрона калибра 5.45 мм, который нашли у него во время обыска. Суд решил, что это – единственный боеприпас, который изъяли у активиста.

Ему присудили один год условного срока.

“По факту это судимость за один патрон”, – резюмировал Стерненко в Facebook.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3024267481182914

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил одесского активиста Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении Щербича. Такой же срок получил и Демчук.

Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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