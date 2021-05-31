 

Шакира в обтягивающих брюках показала тренировку для ягодиц

31.05.2021, 16:34, Новости дня
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Артистка выполняла махи ногой вверх, упираясь ладонями и коленом другой ноги на платформу. Судя по видео, певица работала с утяжелителем на ноге. 

В комментарии к ролику артистка отметила, что тренер заставляет ее работать до тех пор, “пока не отвалится нога”.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Контекст:

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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