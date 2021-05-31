Экс-главарь “ДНР” Бородай намерен баллотироваться в Госдуму РФ

Скриншот: pg.er.ru

Выдвигается Бородай по списку партии, но в праймериз участвует по Ростовской области.

В своем видеообращении, приложенном к заявке, он говорит о том, что главные проблемы России – это “гибридная война западного мира”, “пятая колонна” внутри страны, мигранты, вражеская пропаганда и то, что миллионы людей, “русских по духу и крови”, хотели бы жить “в России, русском мире”, но русский народ “разделен”. “Воссоединение русского народа в рамках российской государственности является огромной, важнейшей задачей российской власти”, – заявил боевик.

В заявке указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО “Царьград”. Также упоминается и его деятельность на Донбассе.

“Гражданская война” в Украине – это когда первый “глава ДНР” гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии “Единая Россия”. Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне”, – прокомментировал ситуацию в Twitter журналист Денис Казанский.

Бородай участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявляли подозрение по статье о создании террористической организации, он находится в розыске. Суд установил ему арест как меру пресечения в случае задержания.

Контекст:

В мае “Союз добровольцев Донбасса”, председателем правления которого является Бородай, и “Единая Россия” подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволило боевикам, воевавшим на Донбассе, выдвигаться в Думу.

Восточная правозащитная группа сообщала, что боевики и “Единая Россия” также договорились о размещении на оккупированном Донбассе избирательных участков. В то же время главарь “ДНР” Денис Пушилин утверждает, что вариант открытия избирательных участков на Донбассе не рассматривается – обсуждается выезд жителей ОРДЛО с российскими паспортами на территорию РФ или электронное голосование.

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявил, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Летом 2020 года жители ОРДЛО уже принимали участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Тогда были организованы рейсы на специальные избирательные участки в Ростовской области.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года. В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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