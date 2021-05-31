 

Экс-главарь “ДНР” Бородай намерен баллотироваться в Госдуму РФ

31.05.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скриншот: pg.er.ru

Выдвигается Бородай по списку партии, но в праймериз участвует по Ростовской области.

В своем видеообращении, приложенном к заявке, он говорит о том, что главные проблемы России – это “гибридная война западного мира”, “пятая колонна” внутри страны, мигранты, вражеская пропаганда и то, что миллионы людей, “русских по духу и крови”, хотели бы жить “в России, русском мире”, но русский народ “разделен”. “Воссоединение русского народа в рамках российской государственности является огромной, важнейшей задачей российской власти”, – заявил боевик. 

В заявке указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО “Царьград”. Также упоминается и его  деятельность на Донбассе.

“Гражданская война” в Украине – это когда первый “глава ДНР” гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии “Единая Россия”. Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне”, – прокомментировал ситуацию в Twitter журналист Денис Казанский.

Бородай участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявляли подозрение по статье о создании террористической организации, он находится в розыске. Суд установил ему арест как меру пресечения в случае задержания.

Контекст:

В мае “Союз добровольцев Донбасса”, председателем правления которого является Бородай, и “Единая Россия” подписали  соглашение о сотрудничестве, которое позволило боевикам, воевавшим на Донбассе, выдвигаться в Думу.

Восточная правозащитная группа сообщала, что боевики и “Единая Россия” также договорились о размещении на оккупированном Донбассе избирательных участков. В то же время главарь “ДНР” Денис Пушилин утверждает, что вариант открытия избирательных участков на Донбассе не рассматривается – обсуждается выезд жителей ОРДЛО с российскими паспортами на территорию РФ или электронное голосование.

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявил, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Летом 2020 года жители ОРДЛО уже принимали участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Тогда были организованы рейсы на специальные избирательные участки в Ростовской области.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года. В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / ВЦИОМ: Уровень доверия Путину поднялся на 4%

18.08 / В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

28.08 / В музее Освенцима отреагировали на скандальный флешмоб в TikTok

01.04 / Минтруд уточнил требования к имуществу при назначении выплат на детей от трех до семи лет

12.09 / В ООН спрогнозировали повторение Великой депрессии

14.11 / “Украина даже вздрогнет”. Лукашенко объяснил, что было бы с Беларусью в случае “блицкрига” оппозиции

30.06 / Видео: Для Саакашвили открыли дорогу во власть

29.05 / Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Тульской области

31.07 / Бренд Hyundai анонсировал внедорожник Palisade для РФ и Китая

16.05 / По делу о краже из «Судного дня» назначены новые экспертизы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика