 

Победителем праймериз “ЕР” в Кировской области стала Мария Бутина

31.05.2021, 16:14, Разное
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Член общественной палаты России Мария Бутина заняла первое место на праймериз «Единой России» в Кировской области. Набрав 27 518 голосов, она одержала победу с существенным отрывом. Отметим, что в текущем году она лично несколько раз приезжала в Кировскую область.

По данным «Интерфакса», за Бутиной следуют главврач станции скорой помощи региональной столицы Сергей Одношивкин, получивший 7 853 голоса, и помощник депутата Госдумы, руководитель кировского регионального отделения организации “Молодая Гвардия Единой России” Матвей Машковцев с результатом 5 173 голоса.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняли участие более 11 миллионов человек. Впервые праймериз был организован в электронном формате на всей территории России.

Напомним, в 2019 году в США Мария Бутина была приговорена к полутора годам тюремного заключения по обвинению в «конспиративной деятельности» в пользу России. Она признала вину в нарушении американского закона об иностранных агентах. 26 октября 2019 года Бутина вернулась на родину после депортации из США. Следующие десять лет россиянка не сможет въезжать в США.

До ареста Мария Бутина работала помощником сенатора Александра Торшина и занималась общественной деятельностью. В частности, она создала движение «Право на оружие».



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