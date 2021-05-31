 

Дмитрий Шепелев, Мария Ивакова, Карина Нигай на пляжной вечеринке в центре Москвы

31.05.2021, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Море танцев, поздравлений и коктейлей было в этот вечер в яхт-клуба “Императорский” в центре Москвы. Несмотря на закрытые границы, именинница решила, что пляжной вечеринке быть, и устроила тематический праздник. Первыми окунуться в атмосферу лета решили Мария Ивакова, Дарья Клюкина, Дмитрий Шепелев, Александр Рогов, Виктория Короткова, Карина Нигай и многие другие.

Мария Ивакова

Дмитрий ШепелевДуся БубельНастасья СамбурскаяКарина Нигай и Александр РоговПространство яхт-клуба “Императорский” было стилизовано под отель Bubel resort. На входе гостей встречали хостес помогали с размещением и выдавали специальные браслеты. Наибольшей популярностью у гостей пользовалась фотозона с настоящим белоснежным песком и шезлонгами на веранде. А оригинальные коктейли TenderSpritz, CEOsour, PinaCollaba, ТГ-чаты mute, DeadLineSpritz, BDSMM были созданы специально для того, чтобы гости могли поскорее забыть о суете мегаполиса и перенестись на морские берега (хотя бы на один вечер). Также гостям выдавали тапочки, полотенца и халаты от Bubel resort. Такие подарки пришлись весьма кстати, так как вечеринка продлилась до самого утра.

Дарья КлюкинаВиктория КоротковаМария Тарасова

Карина НигайЛика КаширинаГала Борзова



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Мнение: Ресурс

12.02 / Мнение: Дзержинский против Навального

01.03 / Скандалы: Жизнь на широкую ногу на $500 в месяц

23.01 / Мнение: Казанский феномен

12.10 / В России предложили ввести налог на отсутствие детей (бездетность)

15.08 / События в Белоруссии. Подборка от Forbes.ru

06.03 / Мнение: Последствия удара под Аль-Бабом

28.05 / Минздрав отменил клиническое испытание комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

26.12 / В лесу под Костромой найден замерзший труп мужчины

17.05 / Володин предложил ПА ОДКБ и ПАСЕ обсудить поведение IT-гигантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика