Дмитрий Шепелев, Мария Ивакова, Карина Нигай на пляжной вечеринке в центре Москвы

Море танцев, поздравлений и коктейлей было в этот вечер в яхт-клуба “Императорский” в центре Москвы. Несмотря на закрытые границы, именинница решила, что пляжной вечеринке быть, и устроила тематический праздник. Первыми окунуться в атмосферу лета решили Мария Ивакова, Дарья Клюкина, Дмитрий Шепелев, Александр Рогов, Виктория Короткова, Карина Нигай и многие другие.

Мария Ивакова

Дмитрий Шепелев Дуся Бубель Настасья Самбурская Карина Нигай и Александр РоговПространство яхт-клуба “Императорский” было стилизовано под отель Bubel resort. На входе гостей встречали хостес помогали с размещением и выдавали специальные браслеты. Наибольшей популярностью у гостей пользовалась фотозона с настоящим белоснежным песком и шезлонгами на веранде. А оригинальные коктейли TenderSpritz, CEOsour, PinaCollaba, ТГ-чаты mute, DeadLineSpritz, BDSMM были созданы специально для того, чтобы гости могли поскорее забыть о суете мегаполиса и перенестись на морские берега (хотя бы на один вечер). Также гостям выдавали тапочки, полотенца и халаты от Bubel resort. Такие подарки пришлись весьма кстати, так как вечеринка продлилась до самого утра.

Дарья Клюкина Виктория Короткова Мария Тарасова

Карина Нигай Лика Каширина Гала Борзова