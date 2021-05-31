 

Главного злодея в сериале «Этерна» сыграет Роман Мадянов

31.05.2021, 17:30, Разное
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Создатели сериала «Этерна» приоткрыли завесу тайны над актёрским составом, особенно той его части, что относится к злодеям.

Роль кансилльера Талига Августа Штанцлера, который станет главным антагонистом в первых сезонах сериала, сыграет заслуженный артист России Роман Мадянов.

Главного злодея в сериале «Этерна» сыграет Роман МадяновМадянов известен российском зрителю по ролям в сериалах «Солдаты», «Левиафан» и «Зулейха открывает глаза», в которых он исполнял роль подлых и коварных чиновников и функционеров. Точно такой же типаж ожидает актёра и в «Этерне»: по сюжету Август Штанцлер своими интригами пытается погубить главных героев и разворовать страну, в которой занимает высокую должность.

Мадянов уже начал обучаться верховой езде, хотя создатели сериала признаются, что найти лошадь, способную выдержать народного артиста, оказалось не так-то просто.

– Мы долго и придирчиво выбираем актёров, но в случае с кансилльером никто не сомневался. Для этой роли Мадянов просто идеален. Ему будет противостоять кардинал Квентин Дорак в исполнении актёра Кэри-Хироюки Тагава. Он является православным священнослужителем, поэтому роль кардинала ему подходит просто идеально. Мы с нетерпением ждём схватки этих тяжеловесов российского кинематографа на наших киноэкранах, – рассказал режиссёр сериала Евгений Невский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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