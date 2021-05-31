 

Росатом запустил конкурс на разработку концепции Национального центра физики и математики

31.05.2021, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госкорпорация Росатом совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» запустили закрытый конкурс на разработку градостроительной концепции и архитектурного облика Национального центра изучения физики и математики.

Центр решено создать на границе с городом Саров Нижегородской области, где располагается Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ. Оператором конкурса выступает компания Citymakers, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Архитектурным компаниям-участникам предстоит продумать планировочные решения территории, схему организации общественных пространств, а также архитектурный облик зданий НЦФМ. 

Новый инновационный кластер с уникальной для университетов РФ технологической базой вберет в себя ведущие мировые практики в области образования и науки, чтобы стать точкой притяжения ученых, молодых специалистов и лучших студентов вузов России. Создание центра такого уровня станет основой для разработки прорывных технологий и обеспечения лидерства Российской Федерации в мировом научном процессе, даст мощный стимул к повышению интереса молодых людей к науке, и повысит статус ученых в нашей стране и мире.

Для разработки конкурсного технического задания Citymakers изучили зарубежные и российские примеры успешных образовательных кластеров, выявили ключевые принципы формирования современного научного кластера и разработали матрицу функциональной программы будущего кампуса, которая обеспечит необходимые условия для эффективной научной деятельности и будет способствовать максимальной продуктивности и реализации резидентов будущего научного центра.

Ядром Национального центра физики и математики станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и Технопарк «Саров», в котором разместятся наукоемкие производства. Также на территории появится комфортное жилье для студентов, профессоров и сотрудников НЦФМ, конгресс-центр, гостиница, музей, фаблабы, кафе, спортзалы и вся необходимая для жизни инфраструктура. Общественные пространства кампуса и насыщенная событийная программа станут стимулом для появления идей, коллабораций и общения резидентов. По условиям конкурса передовая инфраструктура и технологии будут максимально вписаны в природный ландшафт в соответствии с самыми современными требованиями к экологичности и энергоэффективности зданий. 

В прошлом году президент РФ Владимир Путин во время визита в Саров одобрил инициативу создания Национального центра физики и математики. В перспективе Национальный центр станет одним из самых технологически оснащенных образовательных кампусов во всем мире. Презентация проектов участников и объявление победителя конкурса состоится в конце июля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

17.02 / «Фан-зоны для преступников» – французские полицейские высмеяли идею «районов без проверки документов»

03.05 / Кулеба рассказал, на каких условиях Украина будет вакцинировать от COVID-19 иностранных дипломатов

18.03 / Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

21.05 / Экс-солистка “НеАнгелов” Вика презентовала первую сольную песню. Аудио

14.08 / Минздрав Белоруссии назвал число госпитализированных после акций протеста

20.09 / Тихановская: Мы никогда не поворачивались спиной к России

25.11 / Футбольный тренер: Марадона чувствовал дистанцию как хороший боксер

03.09 / Гражданам Грузии за плохое поведение ужесточили въезд в Европу

17.08 / Протестующие в Белоруссии пришли к СИЗО №1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика