Росатом запустил конкурс на разработку концепции Национального центра физики и математики

Госкорпорация Росатом совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Российской академией наук и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» запустили закрытый конкурс на разработку градостроительной концепции и архитектурного облика Национального центра изучения физики и математики.

Центр решено создать на границе с городом Саров Нижегородской области, где располагается Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ. Оператором конкурса выступает компания Citymakers, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Архитектурным компаниям-участникам предстоит продумать планировочные решения территории, схему организации общественных пространств, а также архитектурный облик зданий НЦФМ.

Новый инновационный кластер с уникальной для университетов РФ технологической базой вберет в себя ведущие мировые практики в области образования и науки, чтобы стать точкой притяжения ученых, молодых специалистов и лучших студентов вузов России. Создание центра такого уровня станет основой для разработки прорывных технологий и обеспечения лидерства Российской Федерации в мировом научном процессе, даст мощный стимул к повышению интереса молодых людей к науке, и повысит статус ученых в нашей стране и мире.

Для разработки конкурсного технического задания Citymakers изучили зарубежные и российские примеры успешных образовательных кластеров, выявили ключевые принципы формирования современного научного кластера и разработали матрицу функциональной программы будущего кампуса, которая обеспечит необходимые условия для эффективной научной деятельности и будет способствовать максимальной продуктивности и реализации резидентов будущего научного центра.

Ядром Национального центра физики и математики станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и Технопарк «Саров», в котором разместятся наукоемкие производства. Также на территории появится комфортное жилье для студентов, профессоров и сотрудников НЦФМ, конгресс-центр, гостиница, музей, фаблабы, кафе, спортзалы и вся необходимая для жизни инфраструктура. Общественные пространства кампуса и насыщенная событийная программа станут стимулом для появления идей, коллабораций и общения резидентов. По условиям конкурса передовая инфраструктура и технологии будут максимально вписаны в природный ландшафт в соответствии с самыми современными требованиями к экологичности и энергоэффективности зданий.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин во время визита в Саров одобрил инициативу создания Национального центра физики и математики. В перспективе Национальный центр станет одним из самых технологически оснащенных образовательных кампусов во всем мире. Презентация проектов участников и объявление победителя конкурса состоится в конце июля.