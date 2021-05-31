Озвучены новые возможности USB-C 2.1

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31.05.2021, 15:44, Новости дня
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В сети появилась информация о разработке нового стандарта USB-C 2.1. В частности, источники утверждают, что благодаря ему можно будет обеспечить мощность исходящего тока для зарядки электронных устройств до 240 Вт, что значительно превышает показатели большинства нынешних быстрых зарядок.

До сих пор зарядка через USB, как правило, отличалась небольшой скоростью. Однако многие владельцы мобильных гаджетов именно ее и используют, поясняют эксперты.

Сегодняшний предел в 100 Вт уже не всех удовлетворяет. Тем более, что из порта USB питаются сегодня не только смартфоны, но и другая техника, требующая больше электрического тока. Увеличение мощности даст новый импульс для дальнейшего их развития.



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