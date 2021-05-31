 

Мария Бутина не сможет избираться в Госдуму из-за судимости

31.05.2021, 15:50, Разное
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Несмотря на победу в праймериз «Единой России», корреспондент «Russia Today» Мария Бутина не примет участия в сентябрьских выборах.

По сведениям МВД, у неё имеется неснятая судимость в Соединенных Штатах.

Мария Бутина не сможет избираться в Госдуму из-за судимости– Проверка прошлого кандидатов на выборные должности – нормальная практика во всём мире. Понятно, что никто не ангел, судимости есть у многих. Но неснятая судимость – это всё же препятствие на пути к выборам, – заявил глава оргкомитета праймериз Александр Карелин.

Главный информационно-аналитический центр МВД ответил на запрос «Единой России», что в его базе данных имеются сведения о том, что Мария Бутина отбывала заключение в двух тюрьмах на территории США – в городе Ворсоу, штат Виргиния, и в городе Таллахаси, штат Флорида. Сведений о том, что эта судимость была снята, ГИАЦ МВД найти не смог.

– Срок, который отбывала Мария Бутина – всего полтора года. То есть это не преступление средней тяжести, которое закрыло бы ей путь на выборы на десять лет. Она может баллотироваться сразу после снятия судимости. Но у нас должны быть сведения, что этой судимости больше нет. Нужна дата её снятия. А этой даты в МВД не обнаружили. Закон один для всех, – объяснили в правовом управлении Администрации Президента.

Мария Бутина намерена обратиться в МИД России за справкой, что она была осуждена в США несправедливо. Срок ожидания такой справки в МИД составляет около полугода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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