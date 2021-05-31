Ученые назвали пять признаков скорой смерти

Специалисты назвали пять главных признаков наступления скорой смерти. Исследование на эту тему провели исследователи из США, изучающие проблемы старения.

По словам экспертов, необходимо обратить внимание на проблемы с дыханием. У человека наблюдается постоянная одышка, которую иногда называют «воздушным голодом». Тревожным сигналом считается присутствие чувства постоянной сонливости. В данный список вошли депрессия, трудности с концентрацией внимания, беспокойство.

Результаты проведенного исследования прокомментировал российский ученый Игорь Артюхов. По его словам, все вышеназванные признаки являются следствием кислородного голодания. Оно происходит из-за сбоев в работе организма. Сначала нарушается кровообращение, а ткани, в свою очередь, испытывают проблемы с поступлением кислорода.

Нельзя отрицать, что возникают ситуации, когда вышеназванные пять признаков не являются признаками наступления летального исхода. Каждый случай уникальный, иногда у человека после тяжелого периода наступает ремиссия.

Источник: www.province.ru