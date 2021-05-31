Ученые назвали пять признаков скорой смерти
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Специалисты назвали пять главных признаков наступления скорой смерти. Исследование на эту тему провели исследователи из США, изучающие проблемы старения.
По словам экспертов, необходимо обратить внимание на проблемы с дыханием. У человека наблюдается постоянная одышка, которую иногда называют «воздушным голодом». Тревожным сигналом считается присутствие чувства постоянной сонливости. В данный список вошли депрессия, трудности с концентрацией внимания, беспокойство.
Результаты проведенного исследования прокомментировал российский ученый Игорь Артюхов. По его словам, все вышеназванные признаки являются следствием кислородного голодания. Оно происходит из-за сбоев в работе организма. Сначала нарушается кровообращение, а ткани, в свою очередь, испытывают проблемы с поступлением кислорода.
Нельзя отрицать, что возникают ситуации, когда вышеназванные пять признаков не являются признаками наступления летального исхода. Каждый случай уникальный, иногда у человека после тяжелого периода наступает ремиссия.
Источник: www.province.ru
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