 

Диетолог назвала самую полезную ягоду

31.05.2021, 15:38, Разное
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Эми Гудсон, диетолог и специалист Техасского центра спортивной медицины Бена Хогана, сообщила, что огромную пользу здоровью человека приносят ягоды. Информацию опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Эксперт утверждает, что в ягодах много клетчатки, витамина C, флавоноидов, которые считаются мощным антиоксидантом. Добавляя их в меню, можно увеличить количество микроэлементов необходимых организму. В одной чашке ежевики или малины содержится 8 граммов пищевых волокон, а это 32% от суточной нормы. Клетчатка необходима также для здоровья кишечника и пищеварения.

Антиоксиданты нужны для омоложения и помогают прожить дольше. Также могут защитить клетки от свободных радикалов, которые провоцируют окислительный стресс и приводят к развитию хронических болезней, таких как онкология или болезни сердца. Диетолог отметила, что самой полезной ягодой считают чернику из-за ее более высоких антиоксидантных способностей. Также в ней есть полифенолы, которые замедляют старение клеток. Чернику можно добавить в йогурт, каши, хлопья, смешивать с соками, смузи или употреблять отдельно от всего.

Источник: profile.ru



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