 

Алена Водонаева удивила фанатов фото без нижнего белья

31.05.2021, 15:38, Разное
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Ведущая и модель Алена Водонаева удивила фанатов серией фотографий без нижнего белья. Они появились в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
На обнародованных фото на Водонаевой надеты только корсет и прозрачная блузка. Интимные места экс-участница проекта «Дом-2» прикрыла букетом сирени.

Многие пришли в восторг от получившихся снимков, назвав их эстетичными. В то же время некоторые пристыдили Водонаеву, напомнив, что подобные публикации может увидеть ее сын Богдан.

Сам же ведущая сообщила, что подобный контент считает подходящим для вечера воскресенья. Также она рассказала, как удается хорошо выглядеть в своем возрасте. Водонаева считает, что огромное значение имеет уход за собой, рацион питания и отказ от употребления спиртных напитков.

Источник: www.instagram.com



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