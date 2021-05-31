Комаровский: В День защиты детей надо понимать, что детей нужно защищать от дебильных взрослых

“В День защиты детей надо понимать, что детей надо защищать от дебильных взрослых. Самая большая угроза детям – взрослые мерзавцы. Две категории взрослых наиболее опасны: те мерзавцы, которые рядом с детьми, и те мерзавцы, которых показывают по телевизору в качестве образца. Одно счастье – дети сейчас мало смотрят телевизор. Но они не только не смотрят телевизор, они уже не читают книг, как и их родители. Короче говоря, мы теряем поколение детей, которые не могут получить от взрослых ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Про детский спорт, про детское здравоохранение, про детский отдых я не говорю вообще”, – возмутился доктор.

В Украине детям постоянно показывают, что из страны нужно уезжать, продолжил Комаровский.

“Ситуация с нашими детьми хреновая, дальше некуда… Обратите внимание: не дети – наше будущее, а мы с вами – будущее наших детей, мы его куем сейчас. И мы все время по телевизору показываем нашим детям образцы того, как надо отсюда валить. Мы показываем людей, которые ненавидят нашу страну”, – считает доктор.

По его мнению, в информационном пространстве должно быть больше позитивных новостей.

“Я недавно смотрел какой-то выпуск новостей по Харькову. Одну харьковскую речку (она называется Уды) прилично засрали, в одном месте собралась куча пластика. Пришли ребята в выходной, взяли весь этот пластик пособирали. Где-то еще люди добрые дела сделали… Все время в стране есть куча образцов хороших дел, взаимопомощи, взаимовыручки, добра, но об этом никто не говорит. Потому что у такой информации нет рейтинга”, – сказал Комаровский.

В качестве примера он привел интервью главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

“Если бы твоя жена брала интервью у какого-то больного на голову придурка – вора, коррупционера, мерзавца, его бы смотрела вся страна. Она взяла интервью у пацана, у которого глаза светятся, который за Украину все делает с утра до ночи и который в 28 лет министром стал, – я оторваться не могу, гордость, что у нас такие ребята, но это на хрен никому не надо, даже смотреть это [не хотят]. Что надо делать в такой ситуации? Вы, дураки все, перестаньте проценты языков считать, вы проценты добра считайте. Соберите главных редакторов и скажите: “Ребята, прекратите наших людей в депрессию вгонять. Им хватит и коронавируса”. Минимум 30% новостной ленты должна быть позитивная информация. Она есть. И искусство журналистов – ее найти, показать примеры, научить, объяснить”, – сказал Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале “Дмитрий Гордон”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Его учредила в 1949 году Международная демократическая федерация женщин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что накануне Дня защиты детей в Украине приняли ряд решений по поддержке детей. В частности, глава правительства упомянул предложение повысить в следующем году размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн, усовершенствовать систему усыновления детей, а также улучшить нормативную базу в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

По данным Госслужбы статистики, численность населения Украины на 1 января 2021 года составляла 41,6 млн человек. По состоянию на 2020 год из общего населения дети в возрасте до 17 лет составляли 7,5 млн человек, сообщили в Госстате (данные за текущий год пока не опубликованы).



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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