“Живого места нет”. Мать фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” рассказала о визите к сыну в российскую колонию

Теймур – ее младший сын, содержащийся, по словам женщины, в ШИЗО, штрафном изоляторе. Российские власти удерживают в колонии и младшего сына Диляры Абдуллаевой, Узеира Абдуллаева.

“У Теймура полностью погублено здоровье и состояние его критическое! Сразу по прибытию в колонию мой сын выдворяется 10 марта 2020 года в штрафной изолятор. И по сегодняшний день, уже год и два месяца моего сына содержат в ШИЗО. И только один месяц он был в СУСе (строгие условия содержания), где заболел коронавирусной инфекцией”, – написала она.

По словам Диляры Абдуллаевой, краткосрочное свидание с сыном привело ее “в шок”.

“Я увидела своего сына измученным, на нем не было лица – одни кожа и кости, как из концлагеря. Отекшее лицо, желтые глаза. Я попросила его показать глаза поближе и увидела на сетчатке глаза множество лопнувших капилляров, а сами глаза были залиты кровью – это нехороший знак. Язык весь в трещинах, спросила болит ли желудок, ответил – да. Также болит печень. В углах губ ранки, которые свидетельствуют о воспалении кишечного тракта. Живого места нет”, – описала женщина свои наблюдения.

Она отметила, что пытается добиться длительного свидания с Теймуром, чтобы поухаживать и покормить его.

Абдуллаева рассказала, что виделась в колонии и с сыном Узеиром. По ее словам, проблемы со здоровьем есть и у него, в частности, сильно текла нога и есть подозрение на сосудистое заболевание.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1420511468316305

Контекст:

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденов были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им вменяли членство в организации “Хизб ут-Тахрир”. В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к 16,5 годам колонии строгого режима.

Адвокат Айзат Ишимгулов сообщал, что в российском Салавате (Республика Башкортостан) Абдуллаев находится в колонии №2. Украинский омбудсмен Людмила Денисова информировала в ноябре 2020-го, что крымчанину в российской тюрьме не оказывают медицинскую помощь.

16 марта 2021 года Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту нарушения Россией прав политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

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