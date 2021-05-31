Аэропорт Ужгород полноценно заработает с сентября

Как говорится на сайте ведомства, с 9 сентября вступят в силу изменения в аэронавигационной пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это означает, что уже в 2021 году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборами.

По данным Мининфраструктуры, на данный момент начат финальный этап подготовки к восстановлению полетов по приборам на аэродроме.

Контекст:

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт.

“Мы планируем обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно”, – говорил Зеленский.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании “Мотор Січ” по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.

7 мая 2021 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что возобновление работы аэропорта Ужгород ожидается в начале лета.

28 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород.

О запуске регулярных рейсов “Киев – Ужгород” и “Ужгород – Киев” трижды в неделю 14 апреля в Facebook писал глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров. Он отмечал, что осуществлять их будет авиакомпания Windrose. Она открыла продажу билетов из Киева в Ужгород (и обратно) с 2 июня. Рейсы планируются в понедельник, среду и пятницу.

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